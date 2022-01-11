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Токаев прокомментировал роль КНБ в подготовке нападения на Казахстан | BaigeNews.kz 11 января, 11:32
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Фото: 24.kz

Токаев прокомментировал роль КНБ в подготовке нападения на Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал бездействие КНБ, который не предотвратил беспорядки в стране, передает BaigeNews.kz.

В своем выступлении Токаев, говоря о последних событиях в стране, заявил, что сплоченность казахстанского общества "методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста согласно профессионально разработанным сценариям".

"Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента использовали недовольство населения из-за роста цен на автогаз", - подчеркнул Президент на заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, далее события развивались как по спирали.

"На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором подключились бандиты и мародеры. Далее следовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков. После этого стала очевидной их ключевая цель – дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге, захват власти. Называя вещи своими именами, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении", - сказал Токаев.

Он отметил, что следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.

"Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - отметил Президент.



#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы #Президент Казахстана #КНБ
11 января, 11:32
2256
Наиля Галеева Журналист

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