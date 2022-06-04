Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.





"Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб – это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков", − сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

"Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодёжью. Это задача всего общества. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", – сказал президент.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа.

"Торжественно поднимая наш небесно-голубой стяг, мы продолжаем славные традиции наших предков. Гордо реющий флаг заставляет сильнее стучать наши сердца, призывая быть верными идеалам Независимости. В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряжённости нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", – подчеркнул президент.





В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.











