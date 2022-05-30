Токаев принял Бердибека Сапарбаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передаёт BaigeNews.kz
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Акорды.
Токаева проинформировали о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований.
Бердибек Сапарбаев сообщил об исполнении поручений главы государства в Жамбылской области, которую он ранее возглавлял. В частности, речь шла о реализации проектов "Асар", "Туған жерге тағзым", "Жомарт түлек", "Бейбітшілік пен келісім", направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа. Кроме того, была предоставлена информация о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.
Бердибек Сапарбаев поделился с президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том повышении готовности аграриев к возможной засухе. Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков. Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодёжи.