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Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом | BaigeNews.kz 1 января, 00:00
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Фото: Кадр из видео

Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым 2022 годом, передает BaigeNews.kz.

Поздравление от Главы государства началось с музыкального клипа с участием рядовых казахстанцев, звезд эстрады, кино и спорта. В видеоролике продемонстрированы главные достижения и события для казахстанцев в 2021 году.

Затем уже сам Президент обратился к соотечественникам. Он отметил, что прошедший год был непростым для Казахстана. Кроме того, он подчеркнул, что в 2021 году в республике были реализованы ряд масштабных, прорывных проектов.

"Важно на практике реализовать принцип - не человек для государства, а государства для человека", - сказал Токаев.

Токаев также рассказал о политических реформах произошедших в стране.


#Общество #жизнь #Новый год
1 января, 00:00
3882
Журналист

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