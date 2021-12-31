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Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира | BaigeNews.kz 31 декабря, 15:12
3092
Фото: nstagram.com/kzchessfederation

Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, передает BaigeNews.kz.
"Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов!", — написал Президент в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей турнира по блицу на чемпионате мира в Польше.

Чемпионат мира по рапиду и блицу - одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре для большинства любителей шахмат.

В масштабном мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран - чемпионов и вице-чемпионов мира, действующих национальных чемпионов и самых рейтинговых шахматистов мира.

Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составил миллион долларов.



#шахматы #спорт #Касым-Жомарт Токаев
31 декабря, 15:12
3092
Журналист

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