Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, передает BaigeNews.kz
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"Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов!", — написал Президент в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала
победительницей турнира по блицу на чемпионате мира в Польше.
Чемпионат мира по рапиду и блицу - одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре для большинства любителей шахмат.
В масштабном мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран - чемпионов и вице-чемпионов мира, действующих национальных чемпионов и самых рейтинговых шахматистов мира.
Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составил миллион долларов.