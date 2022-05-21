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Токаев поручил проработать учреждение звания "Народный артист Казахстана" | BaigeNews.kz 21 мая, 10:39
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Фото: из открытых источников

Токаев поручил проработать учреждение звания "Народный артист Казахстана"

Глава государства поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником, который отмечается в Казахстане 21 мая, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений!" – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Он также сообщил, что дал поручение министерству культуры и спорта проработать учреждение почётного звания "Народный артист Казахстана".

Также сегодня Глава государства подписал указ о присвоении почётного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" 48 работникам культуры и искусства.

#культура #артисты #Касым-Жомарт Токаев #праздники
21 мая, 10:39
2434
Журналист

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