Токаев поручил Правительству разработать программу действий на 2022 год

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову и Правительству разработать программу действий на 2022 год, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня мы назначили нового премьера-министра. Поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьеру-министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год.", - сказал Токаев.

По словам Главы государства, программа будет рассмотрена на расширенном заседании Правительства в начале февраля 2022 года.