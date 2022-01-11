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Токаев поручил Правительству разработать программу действий на 2022 год | BaigeNews.kz 11 января, 12:05
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Фото: akorda.kz

Токаев поручил Правительству разработать программу действий на 2022 год

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову и Правительству разработать программу действий на 2022 год, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня мы назначили нового премьера-министра. Поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьеру-министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год.", - сказал Токаев.

По словам Главы государства, программа будет рассмотрена на расширенном заседании Правительства в начале февраля 2022 года.



#Правительство РК #Касым-Жомарт Токаев
11 января, 12:05
1114
Журналист

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