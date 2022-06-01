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Токаев лично будет контролировать исследование причин сокращения популяции каспийского тюленя | BaigeNews.kz 1 июня, 14:51
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Фото: Акорда

Токаев лично будет контролировать исследование причин сокращения популяции каспийского тюленя

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центрально-Азиатского института экологических исследований в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG – экологического, социального и корпоративного управления.

Сообщается, что Глава государства посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Это здание позволит институту полностью обеспечивать себя водой и электричеством.

Президенту рассказали о том, что институт работает по трем основным направлениям, таким, как переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя. Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо изучить причины сокращения популяции каспийского тюленя. Он подчеркнул, что возьмёт решение этой проблемы под свой личный контроль.


Фото: Акорда

Кроме того, в институте работает собственная лаборатория, оснащённая современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Президенту рассказали о сотрудничестве института с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний. Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о разработке технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институт запатентовал методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.


#Касым-Жомарт Токаев #наука #ученые #тюлень
1 июня, 14:51
1450
Журналист

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