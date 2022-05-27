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Токаев поговорил по телефону с президентом Польши | BaigeNews.kz 27 мая, 16:05
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Фото: akorda.kz

Токаев поговорил по телефону с президентом Польши

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Телефонный разговор состоялся по инициативе польской стороны. Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах. Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
#Польша #Касым-Жомарт Токаев #международные отношения #Европа
27 мая, 16:05
2947
Журналист

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