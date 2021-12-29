Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об обмене смертной казни, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", — сообщила
Акорда.
23 декабря Сенат принял
закон о полной отмене смертной казни в Казахстане. Поправки приняли без каких либо оговорок.
Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь, считают депутаты.
Напомним, с обретением независимости Казахстан поэтапно начал сокращать сферы применения смертной казни. Что думают казахстанцы об отмене самого сурового наказания - в опросе
редакции.