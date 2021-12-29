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Токаев подписал закон об обмене смертной казни | BaigeNews.kz 29 декабря, 19:23
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Фото: pixabay.com

Токаев подписал закон об обмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об обмене смертной казни, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", — сообщила Акорда.

23 декабря Сенат принял закон о полной отмене смертной казни в Казахстане. Поправки приняли без каких либо оговорок.

Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь, считают депутаты.

Напомним, с обретением независимости Казахстан поэтапно начал сокращать сферы применения смертной казни. Что думают казахстанцы об отмене самого сурового наказания - в опросе редакции.

#закон #Касым-Жомарт Токаев #смертная казнь
29 декабря, 19:23
2238
Журналист

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