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Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки в Алматы | BaigeNews.kz вчера, 18:29
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Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи. Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки.

Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.

Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.


#беспорядки в Алматы #терроризм
вчера, 18:29
1031
Журналист

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