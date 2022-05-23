Токаев отправится с официальным визитом в Кыргызстан

26 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова отправится с официальным визитом в Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Сообщается, что в Бишкеке пройдут встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку переговоров включили вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи.