"ОДКБ показало свою востребованность и эффективность" – Глава государства

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Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Об этом сообщил на заседании ОДКБ Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.



"Cитуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов. На сегодняшний день, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2 030 человек и 250 единиц спецтехники", - сказал Президент Казахстана.

По его словам, силы ОДКБ реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Кроме того, выполняемые в Казахстане действия - первая миротворческая миссия ОДКБ.