Токаев не собирается обнулять президентский срок с помощью референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает BaigeNews.kz.

Глава государства заявил, что не собирается обнулять срок своих полномочий через общенациональный референдум.

Токаев отметил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. По его словам, это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в стране. Он подчеркнул, что граждане в целом понимают значимость конституционных преобразований.

"К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. И за рубежом тоже. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента. Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", — сказал он.

Президент подчеркнул, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию.