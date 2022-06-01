Токаев наградил орденами казахстанских учёных

Лента новостей
Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами РК учёных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В тексте указа говорится, что награждены учёные за "большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности".
орденом "Барыс" І степени:
Мурата Журынова — президента РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
орденом "Барыс" ІІІ степени:
Жабайхана Абдильдина— академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
Булата Кумекова — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
Досмухамеда Кшибекова— академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
орденом "Парасат":
Жумадила Байгунчекова — директора Центра НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
Блиева Назарбая — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
Абдурасула Жарменова — генерального директора РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Абдрахмана Курскеева — главного научного сотрудника РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки
Ивана Пака — иностранного члена РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
Бактияра Сманова — профессора НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"
Таймагамбетова Жакена Кожахметовича — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"
орденом "Құрмет":
Бахыта Абсадыкова— главного учёного секретаря АО "Институт химических наук имени А. Бектурова"
Амангельды Бисенбаева— директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
Нурлана Дулатбекова — ректора НАО "Карагандинский университет имени академика Е. Букетова"
Зиябека Кабульдинова — директора РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки
Владимира Косова— заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"
Медеу Ахметқал — председателя правления АО "Институт географии и водной безопасности"
Ерлана Раманкулова— генерального директора РГП "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения
Кайроллу Рахимова— заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"
Амандыка Тулешова — генерального директора РГП "Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова" Министерства образования и науки
Уалбая Умирбаева — профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева"
медалью "Ерен еңбегі үшін":
Аскара Давлетова — декана НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".
Hype news