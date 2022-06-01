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Токаев наградил орденами казахстанских учёных | BaigeNews.kz 1 июня, 08:11
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Фото: Бауыржан Жуасбаев

Токаев наградил орденами казахстанских учёных

Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами РК учёных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В тексте указа говорится, что награждены учёные за "большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности".

орденом "Барыс" І степени:

Мурата Журынова — президента РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

орденом "Барыс" ІІІ степени:

Жабайхана Абдильдина— академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

Булата Кумекова — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

Досмухамеда Кшибекова— академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

орденом "Парасат":

Жумадила Байгунчекова — директора Центра НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"

Блиева Назарбая — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

Абдурасула Жарменова — генерального директора РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Министерства индустрии и инфраструктурного развития

Абдрахмана Курскеева — главного научного сотрудника РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки

Ивана Пака — иностранного члена РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

Бактияра Сманова — профессора НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"

Таймагамбетова Жакена Кожахметовича — академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан"

орденом "Құрмет":

Бахыта Абсадыкова— главного учёного секретаря АО "Институт химических наук имени А. Бектурова"

Амангельды Бисенбаева— директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"

Нурлана Дулатбекова — ректора НАО "Карагандинский университет имени академика Е. Букетова"

Зиябека Кабульдинова — директора РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки

Владимира Косова— заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"

Медеу Ахметқал — председателя правления АО "Институт географии и водной безопасности"

Ерлана Раманкулова— генерального директора РГП "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения

Кайроллу Рахимова— заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"

Амандыка Тулешова — генерального директора РГП "Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова" Министерства образования и науки

Уалбая Умирбаева — профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева"

медалью "Ерен еңбегі үшін":

Аскара Давлетова — декана НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".

#государственная награда #Касым-Жомарт Токаев #Указ Главы государства
1 июня, 08:11
1179
Журналист

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