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Токаев и Путин обсудили текущую ситуацию в Казахстане | BaigeNews.kz 8 января, 18:36
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Фото: akorda.kz

Токаев и Путин обсудили текущую ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава Государства выразил признательность российскому лидеру за "поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности".

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.

Президент РК предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее стало известно, что Россия продолжает переброску подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

#Президент Казахстана #Владимир Путин #протесты в Казахстане
8 января, 18:36
20600
Журналист

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