Токаев: "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу в Актау"

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В Актау никаких задержаний — нет.

В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Об этом на своей странице в Twitter написал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", — отметил Президент РК.





Тем временем, в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что в Актау полиция работает в режиме охраны общественного порядка.

"У нас идёт охрана общественного порядка от полиции в Актау. Никаких задержаний — нет. За все дни никого не задерживали", — сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.