Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО "Самрук-Казына" достигло запланированных результатов на данный момент.

Алмасадам Саткалиев сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".