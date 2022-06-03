"Токаев дал гарантии, что президентская власть будет ограничена" — эксперт

3 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам и призвал их принять активное участие в референдуме 5 июня. По мнению политического обозревателя Никита Шаталов, тем самым глава государства поставить фактически точку в обсуждении конституционных поправок, передает BaigeNews.kz.



“Он в очередной раз дал гарантии того, что президентская власть будет ограничена, а граждане получат возможности для участия в управлении государством. Ключевой смысл реформы — в запуске политической конкуренции, усилении парламента как института представительства интересов отдельных групп граждан”, — говорит Никита Шаталов.

В целом же, по его словам, символично, что именно этот блок поправок принимается через референдум, так как они должны стимулировать активность гражданского общества и партийное строительство, то есть государство идет по пути самоограничения, так как понимает, что дальнейшее усиление контроля грозит массой ошибок в управлении.

“Впереди масса реформ: полиции, судебной системы, экономических трансформаций. Референдум должен запустить процесс глубинных изменений, в которых каждый, кто готов быть политическим субъектом, сможет принять участие”, — добавил он.