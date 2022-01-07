Токаев: Я дал приказ открывать огонь по террористам на поражение

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В ходе контртеррористической операции в Алматы правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении, передает BaigeNews.kz.

"Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяет оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - заявил Токаев.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев рассказал, что в Алматы действовали две организованные группы боевиков-террористов. Первая банда промышляла мародерством, а вторая - осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства спецзащиты у избитых полицейских и военных.

По словам Абаева, нападавшие бандиты были вооружены огнестрельным оружием, арматурами, дубинками и коктейлями Молотова. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.



