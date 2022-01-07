Токаев: "Все бандиты будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности"

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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все виновные в беспорядках будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.
"В том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.
Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.
"Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии", - сказал он в своем обращении.
Напомним, прежде всего участники беспорядков захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.
На площади Республики в Алматы группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир". По информации СМИ, есть жертвы.
По данным МВД, в ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 преступников, еще 18 преступников ранены, задержаны более трех тысяч человек.
В Казахстане действует режим ЧП. В настоящее время в Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.
Ранее Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.
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