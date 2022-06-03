TikTok планирует расширять сотрудничество с Казахстаном

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Директор представительства TikTok в Восточной Европе Сергей Соколов на встрече с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым и представителями Kazakh Invest заявил, что компания намерена расширять сотрудничество с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается в релизе Kazakh Invest, делегация компании TikTok посетила Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории Казахстана.

По информации представителей TikTok, на сегодня более семи миллионов зарегистрированных пользователей ежемесячно пользуются платформой в Казахстане. Компания реализует масштабные проекты в области содействия развитию образования и культуры во многих странах мира, в том числе, в Казахстане.

Сергей Соколов отметил намерение компании TikTok усилить культурно-познавательный контент платформы на территории РК, включая продвижение национальных театров и музеев. В свою очередь, Алмас Айдаров предложил рассмотреть возможность открытия представительства компании в Казахстане и сообщил о готовности оказать всестороннюю поддержку инициативам компании в стране.

Напомним, ранее в Мининформации рассказали, что в Казахстане планируют производить больше познавательного контента в TikTok.