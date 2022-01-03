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Компания Tesla за год продала почти миллион авто | BaigeNews.kz 3 января, 11:55
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Фото: kapital.kz

Компания Tesla за год продала почти миллион авто

За прошлый 2021 год увеличение поставок Tesla составляет 87%.

Компания Tesla поставила клиентам в 2021 году свыше 936 тысяч электромобилей, что является для нее рекордным показателем.

Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе компании.

За прошлый год увеличение поставок Tesla составляет 87%. При этом почти треть машин (свыше 300 тысяч единиц) были изготовлены и полностью проданы в четвертом квартале года – с октября по январь.

Кроме того, как отмечено, в 2021 году компания Tesla смогла продать больше автомобилей, чем изготовить – на рынок были выпущены немногим более 930 тысяч электромашин. Отмечается, что предыдущий рекорд Tesla по продажам – почти 500 тысяч электрокаров – был установлен в 2020 году.

"Превосходная работа команды Tesla по всему миру!" – отреагировал на новый рекорд владелец компании Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

#Илон Маск #авто
3 января, 11:55
2683
Журналист

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