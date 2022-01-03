Компания Tesla за год продала почти миллион авто

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Компания Tesla поставила клиентам в 2021 году свыше 936 тысяч электромобилей, что является для нее рекордным показателем.
Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе компании.
За прошлый год увеличение поставок Tesla составляет 87%. При этом почти треть машин (свыше 300 тысяч единиц) были изготовлены и полностью проданы в четвертом квартале года – с октября по январь.
Кроме того, как отмечено, в 2021 году компания Tesla смогла продать больше автомобилей, чем изготовить – на рынок были выпущены немногим более 930 тысяч электромашин. Отмечается, что предыдущий рекорд Tesla по продажам – почти 500 тысяч электрокаров – был установлен в 2020 году.
"Превосходная работа команды Tesla по всему миру!" – отреагировал на новый рекорд владелец компании Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.
Production & deliveries in Q4 exceeded 300k vehicles https://t.co/xE7LnWG0va— Tesla (@Tesla) January 2, 2022
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