Террористы пытались захватить офисы "Казахтелекома" в Алматы

Офисы АО "Казахтелеком" в Алматы и других городах подверглись атакам противоправных сил. Об этом заявил руководитель компании Куанышбек Есекеев, передает BaigeNews.kz
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"Наши офисы, находящиеся в Алматы и других городах, также подверглись атакам противоправных сил, пытавшихся завладеть средствами массовых коммуникаций. Наши сотрудники, проявив настоящее мужество, смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем. "Казахтелеком" продолжает свою работу в штатном режиме. Предупреждая вопросы по ограничению доступа к сети интернет, я сразу повторюсь - это ограничение вводилось и вводится государством для того, чтобы террористы не могли использовать данные ресурсы в преступных целях. Особо отмечу, что при этом мобильная и фиксированная голосовая связь в Казахстане в эти дни работала бесперебойно", - написал Куанышбек Есекеев на своей странице
в Facebook.