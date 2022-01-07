Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Теракт в Алматы. Обеспечить полное уничтожение боевиков поручил Токаев
Теракт в Алматы. Обеспечить полное уничтожение боевиков поручил Токаев | BaigeNews.kz 7 января, 09:53
3004
Фото: Акорда

Теракт в Алматы. Обеспечить полное уничтожение боевиков поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. В 7 часов утра в резиденции Акорда глава государства провел совещание с участием руководства Администрации президента, Совета безопасности и силовых структур.

На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.
"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности. Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.



Ранее Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом.


#режим ЧП #теракт #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 09:53
3004
Журналист

Рекомендуем