Теракт в Алматы. Обеспечить полное уничтожение боевиков поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Акорду. В 7 часов утра в резиденции Акорда глава государства провел совещание с участием руководства Администрации президента, Совета безопасности и силовых структур.
На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.
"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.
В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности. Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.
Ранее Токаев назвал
происходящее в Алматы террористическим актом.