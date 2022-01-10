Теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

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Свои позиции улучшили и другие теннисисты.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленные списки лучших игроков мира, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уже 13-я, ранее занимая 14-е место в таблице WTA. Юлия Путинцева расположилась на 43-м месте, Зарина Дияс занимает 108-ю строчку.

В парном разряде Рыбакина потеряла две строчки, расположившись на 52-м месте. Анна Данилина осталась 75-й, Жибек Куламбаева «взлетела» на 56 пунктов и теперь она 319-я.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик занимает 35-е место, Дмитрий Попко поднялся на три строчки и стал 177-м. Михаил Кукушкин также улучшил свое место в мировом рейтинге и занимает 180-ю позицию.

В парном разряде Андрей Голубев поднялся на 27-е место. Александр Недовесов благодаря выходу в финал турнира серии АТР 250 в Мельбурне расположился на 69-м месте.