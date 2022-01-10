Тело погибшего курсанта КНБ доставили в Актау

В аэропорт Актау доставили тело погибшего курсанта Мейрхана Битим. Специальным бортом цинковый гроб привезли из Алматы, передает "Хабар 24"
.
В Алматы Мейрхан Битим и его сослуживцы пали смертью храбрых во время массовых беспорядков.
20-летний парень вырос в многодетной семье. Он окончил школу в Актау и учился на втором курсе Пограничной академии КНБ РК.
"Это большая утрата и для всего Казахстана, и для органов национальной безопасности. Хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Раз он выбрал военную профессию, поступил в пограничную академию КНБ, значит, он мечтал стать офицером, пограничником и защищать рубежи нашей родины. Он погиб на территории самой академии. При въезде в академию он защищал хозяйственный КПП, получил ранение", - сказал начальник отдела Департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Нурлан Темиргалиев.
Напомним, во время массовых погромов на Алматы напало
20 тысяч бандитов.
Вооруженные преступники открывали
беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих.
Нападавшие организовали несколько атак на здание городского акимата и телеканалы. Однако, несмотря на численное превосходство нападавших благодаря самоотверженным и грамотным действиям полицейских и военнослужащих города Алматы им это не удалось.