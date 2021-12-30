Технический запуск двух станций метро прошел в Алматы

В Алматы состоялся технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил готовность новых станций метрополитена и принял участие в их техническом запуске.
Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96 процентов.
Трасса расположена под пр. Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Состоит из перегонных тоннелей и двух станций "Сарыарка" и "Б. Момышулы".
Протяженность участка линии составляет 3.08 километра. Станция "Сарыарка" находится в районе парка "Фэмили". Она имеет две входные группы с двумя лифтами для маломобильных групп населения и восемь эскалаторов.
Станция "Бауыржана Момышулы" расположена под проспекту Абая западнее улицы Момышулы. Она состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп.
Предусмотрено шесть лифтов и 15 эскалаторов. На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы и начаты пусконаладочные работы.
На стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования.
"Данные станции расположены в одних из самых густонаселенных районах города. При вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 тысяч человек в день до 86 тысяч человек, что многократно разгрузит улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру города в целом", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Напомним, в год 30-летия Независимости 10-летия Алматинского метрополитена сдали
в эксплуатацию восемь новых электроподвижных составов. Максимальная техническая скорость − 90 километров в час.