Тайник с похищенным во время погромов оружием нашли в Алматы

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"Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядок в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия", — сообщили в информцентре комендатуры Алматы.Ранее пограничной службой задержано 366 лиц, подозреваемых в участии в антиобщественных акциях. При задержаниях изъято 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.
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