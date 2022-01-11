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Тайник с похищенным во время погромов оружием нашли в Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 13:58
1892
Фото: скриншот с видео

Тайник с похищенным во время погромов оружием нашли в Алматы

Тайник с похищенным оружием обнаружили полицейские Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на информцентр комендатуры города.

Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал в тайнике 18-летний житель Алматинской области.

Его задержали полицейские Наурызбайского района Алматы. На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. Похищенные ружья он складировал в тайнике на карьерах.
"Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядок в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия", — сообщили в информцентре комендатуры Алматы.
Ранее пограничной службой задержано 366 лиц, подозреваемых в участии в антиобщественных акциях. При задержаниях изъято 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.


#оружие #беспорядки в Алматы #преступность #протесты в Казахстане
11 января, 13:58
1892
Журналист

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