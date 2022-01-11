Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев

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Золотого быка тащили по улицам Алматы участники массовых беспорядков, передает BaigeNews.kz.
Видео распространяется в социальных сетях, вызывая недоумение у казахстанцев.
"Говорят этого быка с Аль-Фараби до Толе би - Ауэзова притащили. Позже этот бык стоял посередине перекрестка. UPD: этот бык там уже был, на Аль-Фараби другой. Итого в Алматы есть как минимум два быка. Причем тут бык", - пишет паблик vkurse_astana.
"Год быка закончился раньше времени", "Скотокрады в городе", - пишут в комментариях.
Некоторые предположили, что быка хотели сдать на металлолом.
Алматинцы уже успели "оценить" инсталляцию посреди проезжей части.
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