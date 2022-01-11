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  • Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев
Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев | BaigeNews.kz 11 января, 17:48
7172
Фото: скриншот с видео

Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев

Золотого быка тащили по улицам Алматы участники массовых беспорядков, передает BaigeNews.kz.

Видео распространяется в социальных сетях, вызывая недоумение у казахстанцев.


"Говорят этого быка с Аль-Фараби до Толе би - Ауэзова притащили. Позже этот бык стоял посередине перекрестка. UPD: этот бык там уже был, на Аль-Фараби другой. Итого в Алматы есть как минимум два быка. Причем тут бык", - пишет паблик vkurse_astana.

"Год быка закончился раньше времени", "Скотокрады в городе", - пишут в комментариях.

Некоторые предположили, что быка хотели сдать на металлолом.

Алматинцы уже успели "оценить" инсталляцию посреди проезжей части.



#мародерство #протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
11 января, 17:48
7172
Журналист

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