Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев

Фото: скриншот с видео

Золотого быка тащили по улицам Алматы участники массовых беспорядков, передает BaigeNews.kz.

Видео распространяется в социальных сетях, вызывая недоумение у казахстанцев.





"Говорят этого быка с Аль-Фараби до Толе би - Ауэзова притащили. Позже этот бык стоял посередине перекрестка. UPD: этот бык там уже был, на Аль-Фараби другой. Итого в Алматы есть как минимум два быка. Причем тут бык", - пишет паблик vkurse_astana.

"Год быка закончился раньше времени", "Скотокрады в городе", - пишут в комментариях.

Некоторые предположили, что быка хотели сдать на металлолом.

Алматинцы уже успели "оценить" инсталляцию посреди проезжей части.



