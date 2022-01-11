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  • Таможенная разница между Казахстаном и Китаем за три года составила 22 миллиарда долларов
Таможенная разница между Казахстаном и Китаем за три года составила 22 миллиарда долларов | BaigeNews.kz 11 января, 14:15
1974
Фото: freepik.com

Таможенная разница между Казахстаном и Китаем за три года составила 22 миллиарда долларов

Таможенная разница между Казахстаном и Китаем составила 22 миллиарда долларов за трехлетний срок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

За 2018-2020 годы объем экспорта Казахстана в Китай составил 23 миллиарда долларов. Однако, по данным китайской таможни, импорт из Казахстана за этот период был равен 27 миллиардам долларов. Разница составляет четыре миллиарда долларов.

Импорт же Казахстана из Китая за 2018-2020 годы составил 18 миллиардов долларов, тогда как по данным китайской стороны, экспорт товаров в Казахстана был равен 36 миллиардам. Разница - 18 миллиардов.
#таможня #финансы #экономика
11 января, 14:15
1974
Журналист

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