Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву

Движение "Талибан" (запрещено в Казахстане) рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.