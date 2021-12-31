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Талибы даровали мужчинам безбородость | BaigeNews.kz 31 декабря, 20:29
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Фото: livejournal.com

Талибы даровали мужчинам безбородость

Ранее талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды.

Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Ранее талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды.

В заявлении министерства отмечается, что талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Министерство заявило, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.

Ранее сообщалось, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. Однако позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана сообщил, что запрет на бритье бород не является официальной позицией "Талибана".

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

#талибы #Афганистан
31 декабря, 20:29
3146
Журналист

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