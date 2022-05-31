Таксиста подозревают в убийстве пассажира в Алматинской области

На въезде в один из жилых комплексов в Каскелене нашли убитого ударом отвёртки мужчину. В содеянном подозревают таксиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Стражи порядка считают, что мужчины поругались, и извозчик вонзил инструмент в грудь пассажира. Подозреваемый задержан.

"Расследование проводится по статье 99 Уголовного кодекса РК - Убийство. Подозревается ранее судимый 45-летний житель Каскелена, занимавшийся частным извозом", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Местные таксисты пребывают в шоке: не ожидали от коллеги такой жестокости. По их словам, мужчина с весны занимался частным извозом и производил впечатление спокойного человека.

"Он был нормальным, спокойным. Я и убитого знал. Не общались, но видел. Он проживал тут недалеко. Тоже вроде спокойный был. Даже не знаю, что могло между ними произойти", - сказал житель Каскелена Рашид Ансаров.

Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.