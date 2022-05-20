Таксист в Шымкенте предлагал пассажирам помочь с покупкой квартиры и обманул их на 1,5 млн тенге

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Таксисит в Шымкенте обманул людей на 1,5 миллиона тенге. Его судили за мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

Своим пассажирам водитель такси предлагал помощь в приобретении квартиры по госпрограмме. За свои услуги мужчина просил от 100 до 500 тысяч тенге. Семеро доверчивых граждан отдали аферисту один миллион 585 тысяч тенге.

Полицейские опросили потерпевших и свидетелей, проверили чеки денежных переводов и установили личность подозреваемого. Его задержали по месту жительства. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество") мужчину наказали ограничением свободы на 4 года и шесть месяцев.