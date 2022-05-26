Таксист с приятелем осуждены за изнасилование студентки в Уральске

Приговор по делу об изнасиловании студентки вынес Уральский городской суд, сообщает портал "Мой ГОРОД"
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По данным
полиции ЗКО, 8 августа 2021 года в полицию обратилась 26-летняя гражданка, студентка колледжа. По её словам, она заказала такси по приложению InDriver. Когда автомобиль приехал и девушка села в него, она поняла, что кроме водителя в такси есть другой пассажир. Водитель такси по дороге изменил маршрут и выехал за город, в район Птицефабрики, где они вдвоём с пассажиром изнасиловали девушку. При этом потерпевшую душили и угрожали ей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 часть 2 УК РК (изнасилование). Установлены подозреваемые - двое жителей Уральска 1993 и 1995 годов рождения.
Судом их вина была доказана.
"Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от девяти до 12 лет. В обвинительном акте следователь и прокурор указали о наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств. В таком случае по закону наказание за изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору, не может превышать восьми лет. Суд назначил максимально возможное строгое наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет каждому", - сообщили в пресс-службе Уральского городского суда.
Приговор не вступил в законную силу.