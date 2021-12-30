Проще взятки брать, чем ночами таксовать. Почему идею о подработке госслужащих раскритиковали

Инициатива о подработке госслужащих в свободное от основной деятельности время прозвучала из уст главы Агентства по делам госслужбы Анар Жаилгановой. Соцсети тут же подхватили эту новость, сопровождая мемами и шутками.

Идею восприняли неоднозначно. Кто-то считает, что рядовые госслужащие действительно зарабатывают мало и дополнительный доход будет хорошим подспорьем. Другие же говорят, что лучше обеспечить им достойную зарплату, а не вынуждать работать в нескольких местах. Ведь тогда уж "проще брать взятки, чем таксовать по ночам".

BaigeNews.kz собрал мнения экспертов и самих госслужащих: как они относятся к предложению главы АДГС.

"Таксист - это и есть предприниматель"

Свое неоднозначное предложение глава АДГС Анар Жаилганова озвучила на брифинге в СЦК.

"Сейчас такой нормы нет, но в будущем мы рассматриваем (введение нормы в законодательство — прим. ред.). Почему нельзя подрабатывать? Можно. Это не предпринимательство, а подработка, к примеру, таксистом работать в свободное от работы время, если понадобятся деньги для содержания семьи. Но эти нормы еще не приняты. А предпринимательством заниматься нельзя", - сказала она.

Сейчас госслужащие могут получать дополнительный доход от трех видов деятельности: научная, творческая и педагогическая. Предпринимательством заниматься им запрещено.

В первую очередь возникли вопросы к формулировке главы АДГС: "можно будет таксовать, но по-прежнему нельзя будет заниматься предпринимательством". Адвокат и специалист в налоговой сфере Жангельды Сулейманов раскритиковал главу АДГС, поставив под сомнение ее компетентность. Ведь заниматься частным извозом, то есть работать таксистом - это и есть предпринимательство.

"Она кандидат юридических наук, бывший член Верховного суда, Конституционного совета. Не знать элементарных вещей - меня это, конечно, удивило сильно. У нас есть Гражданский кодекс, Предпринимательский. Там четко написано, что предпринимательством является частная инициативная самостоятельная деятельность граждан. Ученые, практики, налоговые органы говорят, что частный извоз - это предпринимательство. Даже если один раз человек за всю жизнь отвез кого-то, он занимался предпринимательством. Как только госслужащий выходит и говорит: "Я вас довезу, заплатите мне" - все, он становится предпринимателем. Это же доктринальная вещь, нельзя госслужащим заниматься этим. Госслужащий не имеет права. Если она имела в виду работу по найму таксистом, это вряд ли. Он должен тогда устроиться в какую-то компанию. А если он хочет в банке работать, магазине? Это не лезет ни в какие рамки, и не будет этого, я уверен" - сказал он.

Этой формулировкой глава АДГС, по его мнению, признает, что государство не в состоянии обеспечить нормальной зарплатой госслужащих.

"Смысл фразы простой - госслужащим не хватает зарплаты. "Мы не можем повысить, потому что в бюджете нет возможности. И поэтому мы вынуждены". Это в сельском хозяйстве называется подножный корм. Когда выводят скот на джайлау, он сам ищет. Их практически на подножный корм отправляют." Идите сами разбирайтесь, не жалуйтесь. Не хватает - иди таксуй". Зачем нам такой госслужащий, который получает 150 тысяч, потом таксует четыре часа? Самое интересное, они и так этим занимаются. И довезет, и потаксует. Его что, за руку схватят? Контрольная закупка? Но нам не нужны такие. Представляете, человек отработал до восьми, потом еще три часа. Это же износ, людей жалко", - говорит Жангельды Сулейманов.

Как может нищий госслужащий не думать о взятках?

Своим мнением он также поделился на странице в Facebook.

"И меня убила фраза: "чтобы заработать средства для содержания семьи". Как может нищий госслужащий работать во благо Родины и не думать о взятках?" - вопрошает юрист.



Пост вызвал сотни комментариев. Люди писали свои мнения, сопровождая в том числе и шутками. Кто-то отметил, что госслужащим "проще брать взятки, чем таксовать по ночам".















Известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов также высказался на своей странице в Facebook.

"Разрешить госслужащим таксовать вместо того, чтобы дать им адекватную зарплату - это апофеоз глупости в сфере госуправления!" - написал он.

Не поддержал инициативу и Арман Евниев. Сейчас он работает руководителем Офиса по мониторингу реализации национальных проектов. Он один из тех, кто продвигал идею повышения зарплат госслужащим и оптимизации их работы. Единственный плюс, по его мнению, в этой ситуации только то, что "АДГС осознаёт, что людям тяжело". Но разрешать им после работы идти еще на какую-то смену он считает неправильным.

"Это все равно, что расписаться в собственной беспомощности. Это неправильное решение. Если есть свободное время, его нужно тратить на семью, детей, личное развитие. Мое мнение было и есть - зарплаты можно и нужно поднять. Оттого что мы платим маленькую зарплату (рядовым госслужащим. - прим.авт.) мы больше теряем. В виде коррупционных преступлений, ошибок, оттого что на госслужбу идут вообще по остаточному признаку не самые лучшие специалисты и профессионалы. Плохой специалист не сможет сделать работу хорошо и быстро. Скупой платит дважды, государство платит дважды. Потом надо платить, когда нужно переделывать. Нанимают консалтинговые компании", - сказал Арман Евниев.

Кроме того, по его мнению, тут может пострадать и статус госслужащего.

"Это в принципе неправильно, как ценность. Люди должны выкладываться на работе, думать о стране, отрасли, регионе, обществе, у нас ведь слышащее государство. А если он после рабочего дня еще идет и таксует ночью... Он и детям своим что даст? Внимание какое-то должно быть, воспитание, книги почитать, спортом заняться. А о чем может думать усталый человек? Чтобы поднять зарплату, нужно искать деньги. И один из источников - сокращения на госслужбе с одновременным повышением эффективности. Нужно внедрять более эффективные методы, технологии организации работы. У нас страшная бюрократия. Люди тратят свое рабочее время на абсолютно ненужные вещи, от которых можно давно избавиться", - сказал Арман Евниев.

"Нужно разрешить, потому что зарплаты маленькие"

Мы решили узнать мнение действующих рядовых госслужащих. Они высказались, но не захотели представляться по понятным причинам. В целом идея, по их словам, неплохая, только нужно ее конкретизировать, считает один из сотрудников подотчетного президенту органа.

"В целом я считаю это правильным, потому что зарплаты маленькие именно у рядового состава. Министерства, подотчетники, рядовой состав - у всех такие зарплаты, на которые выжить проблематично. Чуть больше 180 000 тенге получаю. Единственное, тут много подводных камней, размытие понятий в части запрета занятия предпринимательством. Законодательно они должны закрепить конкретные сферы, которыми можно заниматься. Например, научная и творческая деятельность же не запрещены. Вот и расширить этот перечень профессий, которыми можно заниматься. Если так реализуется, то было бы неплохо. Но я опасаюсь того, что если госслужащий будет хорошо зарабатывать на подработке, государство подумает: хорошо зарабатывает, живет, может быть его вообще на самоокупаемость выставить. И не будут повышать зарплату", - считает он.

Есть и другая проблема, по его мнению - большая нагрузка у рядового состава. Поэтому подрабатывать смогут не все и не всегда.

"Реально - только таксовать. Но из-за нагрузки на это сил не остается, честно говоря. Лучше, конечно, повышать зарплату. Зарплату, которая уходит на одно руководящее лицо, можно поделить на нескольких сотрудников. Сколько пытаются реформы провести, но все пробуксовывает. Каждый хочет быть начальником, из-за этого вся проблема. Бюрократии много, ненужных бумажных телодвижений и совещаний. Под видом совещаний руководство пытается размыть ответственность за принятие решений. У нас все боятся ответственности. Из-за этого рождается бесконечная переписка, бюрократия. А почему боятся ответственности? Потому что у нас нет права на ошибку. Если ошибку совершил, то к тебе придет Антикор", - говорит наш герой.

"Доходы скрываю, потому что нам не разрешается работать"



Реально подрабатывать не только таксистами, но и заниматься дистанционной работой, уделяя этому свободное время. Своим мнением поделилась специалист одного из министерств.

"Сейчас работа не заключается только в том, чтобы где-то физически присутствовать. Все делается в интернете, тот же самый Instagram. Я считаю, что если у человека есть желание, то можно найти дополнительный заработок дистанционно. Или в обеденное время, вечером час занять. У нас в министерстве зарплата 150 тысяч тенге. С учетом подорожания продуктов, бензина и всего на свете, этого не хватает. Сидя дома в декрете, я зарабатываю больше. Но эти доходы скрываю, потому что нам не разрешается работать. А основной зарплаты хватит только на еду и бензин - и все. А чтобы прокормить детей, если у тебя нет поддержки в лице мужа, то это вообще... Благо, меня супруг обеспечивает. А как быть одиноким мамам?" - вопрошает госслужащая.

Она считает, что пора официально разрешить подрабатывать.

"Конечно, должны разрешить. Например, я в декрете восемь лет, место сохранено, так как из декрета в декрет переходила, но дополнительно работать нельзя. Если сидите в декрете три года, оплачивают только один, и то - копейки, даже на подгузники не хватит. А если бы официально разрешали подрабатывать, то никто бы и не скрывал свои дополнительные доходы. Зарплата госслужащего - копейки, на себя саму не хватит, не то что на детей", - сказала она.

А вот вице-министр обороны Дарын Туяков, считает, что госслужащим в свободное время подрабатывать не стоит.

"Я, честно говоря, не поддерживаю, потому что, считаю, госслужащие должны все свое время отдавать работе. Госслужащий дал определенную клятву, у него есть определенные обязательства. Он должен просто повысить эффективность своей деятельности. Сейчас со стороны Правительства для этого предусмотрены специальные нормы, особенно с 2022 года. Я думаю, что у госслужащего будет больше возможностей в будущем, рамках своей деятельности", - сказал он в стенах Мажилиса.

"У нас другие нормативы. Наши подчиненные - военнослужащие. В настоящее время идет хорошая поддержка со стороны государства, думаю, что в настоящее время они неплохо зарабатывают. И это очень хорошая перспектива на будущее. Думаю, что воинская служба с каждым годом будет все почетнее и престижнее", - сказал он.

Десятки пожарных уволили по статье за подработку

Но добавил, что госслужба в сфере обороны - специфическая деятельность и за всех чиновников он говорить не может.

Об инициативе порассуждал и бывший пожарный Габит Нургали. И это неслучайно. Ведь несколько лет назад в Казахстане увольняли из госслужбы десятки пожарных за то, что они получали дополнительный доход. И увольняли по коррупционной статье. По мнению Габита Нургали, если бы пожарным разрешили подрабатывать, чтобы прокормить семью, то такой бы ситуации не случилось.

"Для работы специалистом по пожарной безопасности в частных компаниях и госучреждениях, например, в Акорде, Байтереке, Дворце Независимости, нужно иметь соответствующее образование. Туда берут либо действующих, либо бывших пожарных. И когда-то всех тех, кто подрабатывал, уволили. А они получали зарплату на основной работе по 68 тысяч тенге. Естественно, они все подрабатывали в этих учреждениях. И их всех заставили уволиться с дополнительной работы, а потом взяли и по статье уволили с госслужбы в МЧС. И сейчас они никому не нужны, за бортом остались. А сколько ходили, петиции писали, судились - бесполезно. Людям судьбы поломали. Их дети на госслужбу не могут пойти, потому что анкета не пройдет спецпроверку, так как отца уволили по коррупционной статье", - сказал Габит Нургали.

Эту инициативу он считает разумной, хоть она и показывает "беззубость государства". Он сам, будучи пожарным, когда-то подрабатывал.

"Сейчас бы многих это обрадовало. Что два дня делать человеку? (пожарные работают сутки через двое. - прим. ред.). Еще у нас в Казахстане очень много праздников. У меня "газелька" была, я работал водителем маршрутки, таксовал. Многие пожарные таксовали. Брали машины в кредит и таксовали. Сейчас рядовой пожарный сержант в звании, два-три года стажа, получает 120-130 на руки чистыми с удержаниями. И что делать? Я когда-то уволился в связи с переездом в столицу, так и не смог восстановиться. Теперь работаю в частных структурах. Здесь зарплата больше. На госслужбе люди держатся из-за каких-то привилегий, льгот, на пенсию можно пораньше, "пенсионка" стабильная. Или надеются на госпрограммы жилья. Но пожарная служба - это орган, до которого никому нет дела. Атрофированный орган", - сказал Габит Нургали.

К слову, как раз совсем недавно глава МЧС Юрий Ильин комментировал зарплату пожарных и назвал ее "довольно низкой".

"Виллу натаксовал"

Есть и другие опасения, которые вызывает это предложение. Например, создание благоприятных условий для коррупции. Обыватели считают, что таким образом госслужащие могут запросто брать взятки, прикрывая это платой за подработку. Но эксперты считают, что за это переживать не стоит - взятки по-другому вручают.

"Безусловно все переживают, что какая-то коррупционная составляющая. Шутят многие, что начнут взятки отдавать в виде платы. Но здесь я не вижу коррупционного (риска. - прим.авт.) особо. Возможно, но вряд ли. Взятки по-другому вручают", - считает Жангельды Сулейманов.

Еще один момент - Антикоррупционная служба предложила внести изменения в законодательство: считать доходы и расходы чиновников. Согласно поправкам, казахстанским чиновникам придется доказывать происхождение имущества, а также жить по средствам.



"Какая-то есть тень сомнения. Версия эта возможна. Я не исключаю. Там же будет вопрос доказать - откуда у тебя дом, квартира, как ты живешь, входные деньги и, возможно, эта версия имеет право быть. Но это невероятно. Этого не будет, это неправильный ход. Все уже смеются - виллу натаксовал, самолет натаксовал. Этого, я думаю, не будет, это неудачный заход. Хороший дом стоит 200 миллионов. Но невозможно натаксовать столько. Я специалист по налогам, там нет шансов. Никаких", - считает Жангельды Сулейманов.

При этом депутаты пока не спешат подробно комментировать предложение главы АДГС.

"Это только проектные вещи, которые мы еще в Парламенте не видели. Когда зайдет проект закона, мы сможем с вами предметно поговорить, что именно хотят внедрить. Мы неоднократно делали депутатские запросы по заработной плате госслужащих, особенно региональных, сельских. Она действительно была очень низкой. Но в этом году, в июле по поручению главы государства внедрена факторно-бальная шкала оценки деятельности госслужащих. И были повышены оклады. С учетом этого повышения и сокращения аппарата госслужащих, я считаю, что в принципе при такой нагрузке и достойной оплате не будет возможности и желания подрабатывать. С этой позиции я считаю, что это не очень актуальное предложение. Но давайте вернемся к этому вопросу, когда законопроект уже в чистом виде зайдет в Парламент в правительственной редакции", - сказала мажилисвумен Екатерина Смышляева.