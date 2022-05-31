Табачная индустрия уничтожает окружающую среду - представитель ВОЗ

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Табачная индустрия не только вредит здоровью курильщиков, но и уничтожает окружающую среду. Об этом сообщили на конференции "Никотиновая зависимость и курительные смеси, влияние на психическое здоровье, особенности клиники и профилактики на современном этапе" в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.
По словам технического координатора странового офиса ВОЗ в Казахстане Виталия Стецика, курение ухудшает состояние кожи, ногтей, волос, разрушает зубы, приводит к неприятному запаху изо рта и от одежды. Курение находится в прямой связи с развитием часто несовместимых с жизнью заболеваний, таких как рак лёгкого, инфаркт. Помимо этого, оно наносит серьезный урон окружающей среде.
"Табак нам обходится в 600 миллионов деревьев, 200 тысяч гектаров земли, 84 миллиона тонн CO2 и 22 миллиарда тонн воды. Также курильщик за свою жизнь производит пять тонн углекислого газа, на производство одной сигареты требуется 3,7 литра воды. Для разложения окурка потребуется 10 лет, в течение которых 7 000 химикатов будут проникать в почву", - рассказал спикер.
Затраты, связанные с очисткой среды от этих продуктов, несут налогоплательщики, а не индустрия, которая и создала эту проблему. В то же время, в таких странах, как Франция и Испания, а также отдельных городах, как Сан-Франциско в Калифорнии, США, успешно принято законодательство по расширенной ответственности производителей.
Виталий Стецик считает, что необходимо оказать поддержку табаководам, чтобы те смогли перейти на экологически устойчивые культуры, которые сократят пагубное воздействие выращивания табака, а также создать более благоприятные и здоровые условия труда для табаководов.
"Мы призываем страны принимать законы, обязывающие табачную индустрию брать на себя ответственность за ликвидацию отходов своей продукции и выплачивать компенсации за нанесённый урон среде. Табачная промышленность сбрасывает токсичные отходы на территориях населенных пунктов и истощает запасы природных ресурсов. В такой промышленности нет ничего "зеленого". Тем не менее, эта отрасль делает вид, что в ней происходят преобразования, "озеленяет" свой имидж, оказывает влияние на госполитику, с тем чтобы табачные компании оставались доходными", - добавил представитель ВОЗ.
Табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения. Ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Более семи миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.
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