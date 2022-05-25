Сырьё уходит в Россию. Почему казахстанские переработчики остались без ПЭТ-бутылок

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"Складывается ощущение, что проверки, задержания, проводимые Антикором, не только парализовали работу "Жасыл Даму", но и Министерства экологии. По нашей информации, многие сотрудники даже боятся подписывать командировочные. Просто страх, что вот сейчас подпишет, и его завтра посадят в тюрьму. Нам нужно, чтобы шла работа, реформа продолжалась. К сожалению, "Жасыл Даму" стала закрытой организацией. Ещё более закрытой, чем "Оператор РОП", - сказал Аубакиров.

"В части сбора отходов с полигона хочу пояснить, что полигоны ТБО находятся в введении местных исполнительных органов, и "Жасыл Даму" не регулирует их деятельность. В части вывоза отходов пластика в Россию полагаю, что ценообразование и конкуренцию на сегодняшний день регулирует рынок", - сообщил управляющий директор по производственным вопросам АО "Жасыл Даму" Нуржан Кабдолданов.

Пластиковые отходы из Казахстана массово вывозятся в Россию, заявили отечественные переработчики. Из-за этого местные заводы по переработке ПЭТ-бутылок остаются без сырья и простаивают. Руководители этих предприятий организовали брифинг, где рассказали, какие убытки несут не только бизнесмены, но и бюджет страны, который недополучает налоги."В Казахстане на сегодняшний день мы объединяем заводы по переработке ПЭТ-отходов, для которых данный вид отходов является сырьём. Мы написали письмо в Министерство экологии и получили очень любопытные цифры. По их данным, в Казахстане ежегодно образовывается 90 тысяч тонн пластика и практически три тысячи тонн перерабатывается. Это порядка 3,5 процента всего объёма загрязнений. Вопрос - где остальные 86 900 тонн отходов? Их вывезли? Нигде это не фиксируется. Их закопали? Вынесли вместе с общим мусором? Это действительно огромная экологическая катастрофа. Потому что ПЭТ - это продукт нефтехимии. Если он горит или закопан в землю, от отравляет землю, воду, почву", - сообщил глава Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.По его словам, казахстанские переработчики готовы перерабатывать все твёрдые бытовые отходы (ТБО), которые есть в стране, однако владельцы мусорных полигонов наотрез отказываются сотрудничать с местными заводами, предпочитая продавать соседней стране. Директор ТОО "ДорПласт Инвест" Наталья Иванова рассказала, как сама за руку ловила нелегальных сбытчиков пластика."Недавно мы выехали на полигоны и столкнулись с такой ситуацией, когда наглым образом, несмотря на то, что комиссия была на полигоне, заезжают мусорные машины, минуя сортировочные центры, вываливают мусор в отвал, в том числе и ПЭТ. По этим кучам мусора лазают люди, собирают эту бутылку в мешки, подъезжает машина и эти мешки с бутылками вывозит. Соответственно это всё делается неофициально. Тут же задаём вопрос представителю акимата, представителю полигона, которые присутствовали на месте. Все отмалчиваются, отнекиваются, мол разберёмся, не знаем, что это такое. Такое ощущение, что акимат сам прикрывает деятельность нелегального сбора мусора на полигонах. Мы обращались напрямую в "Тартып" (полигон - Авт.), я несколько раз писала официальные обращения, созванивалась. Там мне ясно сказали: вам бутылки продавать не будем, мы работаем на Российскую Федерацию. Я им говорю: я вам дам такую же цену. Бесполезно", - возмутилась предпринимательница.По её словам, в то время, когда в Казахстане экономический кризис, безработица и падение доходов населения, огромные деньги находятся в тени из-за нелегального сбыта твёрдых бытовых отходов."Мой завод простаивал из-за отсутствия бутылок, хотя сезон начался, и ПЭТ-бутылок на полигонах очень много, и они уходят в Россию. Мне пришлось закупить ПЭТ-сырьё в Кыргызстане и я купила его дешевле, чем предлагают здесь. Я заплатила 200 тенге за килограмм. В Казахстане нелегально ПЭТ-бутылки продают по 380 тенге за килограмм. Я думаю, это уже наглость вот этих частных лиц, которые работают в тени, не показывая деньги, и работают по схеме "Казахстан-Россия" , эта ситуация длится годами. Года три назад цена на эту ПЭТ-бутылку была 60 тенге, а сейчас 380. И это будет длиться, пока этим не займётся прокуратура", - говорит директор перерабатывающего завода.Предприниматели, занимающиеся переработкой пластиковых отходов, сообщают, что казахстанский мусор вывозится не только в Россию, но и в Узбекистан, который, по словам спикеров, постепенно становится лидером в Центральной Азии по переработке ПЭТ-отходов."Когда столкнулись с проблемой нехватки сырья, стали обращаться в соседние области - Жамбылскую и Кызылординскую. Столкнулись с такой проблемой, что обе области работают на экспорт 100 процентов. Одна из этих областей экспортирует в Узбекистан, а другая - в Россию. (...) Наша технологическая линия загружена всего на 25-30 процентов. Поэтому пока у нас работает 21 человек. Если бы наш завод работал на полную мощность, то рабочих мест было бы 50-60", - посетовал директор ТОО "Статус Эверест" Санжар Сулейманов.Его завод находится в городе Кентау Туркестанской области. Несмотря на многонаселённость региона, отходы для переработки предприятие недополучает."Соседние страны ушли далеко вперёд. Президент Узбекистана очень большое внимание уделяет переработке, по запрету вывоза ПЭТ-сырья. В Российской Федерации тоже обращают внимание на переработку ТБО, в частности, ПЭТ-бутылок. Хотелось бы, чтобы и у нас обратили внимание на предпринимателей в этой сфере", - сказал Сулейманов.Кто владеет сырьём, тот владеет промышленностью, уверяет глава Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров. А казахстанским сырьём владеют не местные переработчики. Бизнесмен сообщил, что обивал пороги различных инстанций, но все его обращения остались без ответа."Мы отправляли запросы в акиматы, чтобы приоритет в переработке сырья предоставили казахстанским переработчикам. Мы говорили, дайте нам возможность купить. К сожалению, очень слабое взаимодействие с акиматами. Наверное, на нас не обращают внимание. Они не слышат слова президента о том, что нужно разговаривать с общественностью. Мы хотим обратиться к президенту, премьер-министру, чтобы они помогли наладить именно продажу сырья на местных полигонах, в первую очередь, казахстанским переработчикам. Это и ПЭТ, и макулатура, и стекло. Мы готовы вкладывать в развитие системы сортировки, открывать пункты приёма, работать со сборщиками по всему Казахстану. Это соответственно создаст новые рабочие места", - рассказывает Аубакиров.По его словам, в Казахстане работают 14 заводов по переработке ТБО. Они могут перерабатывать ежегодно 60 тысяч тонн отходов, однако на сегодня эти предприятия загружены лишь на 20-25 процентов."В Казахстане заводы готовы вдвое, а то и втрое увеличить как мощности переработки, так и глубину переработки. Нам нужна решительная и чёткая позиция Министерства индустрии для того, чтобы мы могли дать свои встречные обязательства. Мы готовы развивать, мы готовы вкладывать в эту отрасль. Мы готовы закупать фондоматы, чтобы они стояли в каждом дворе. Чтобы бутылка не уходила на полигон. Наши казахстанские заводы готовы взять на себя сбор и переработку всех ПЭТ-отходов. От государства нам нужна поддержка. Второе - чтобы нам не мешали, и третье - какие-то методы стимулирования. Проблему, которая не решалась годами, мы готовы за два-три года решить", - заявил Батырбек Аубакиров.Он посетовал, что из-за коррупционных скандалов вокруг "Оператора РОП" и арестов его руководства в стране перестала работать программа EcoQolday, которая давала казахстанцам возможность зарабатывать. Они собирали пластик и сдавали на заводы."Хотелось бы, чтобы мусорная реформа касалась, в первую очередь, местной переработки, а излишки можно вывозить за границу. Но даже если будут излишки, наши заводы готовы наращивать мощности, закупать оборудование и взять на себя ответственность по переработке всех ПЭТ-отходов в нашей стране. (...)Эти люди ежедневно ходят, собирают этот мусор. Почему они должны платить налоги? Они же делают большую экологическую работу. Мы как переработчики готовы заплатить за них налоги", - сообщил он.Аубакиров сказал, что написал письма в прокуратуру, Комитет госдоходов и Агентство по защите конкуренции. Но ответа от чиновников не последовало.В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов на просьбу редакции BaigeNews.kz прокомментировать обвинения казахстанских переработчиков ответили, что некому комментировать. В компании "Жасыл Даму" прислали короткий ответ.