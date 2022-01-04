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Сына редактора газеты ранили в Туркестанской области | BaigeNews.kz 4 января, 19:22
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Фото: factcheck.kz

Сына редактора газеты ранили в Туркестанской области

В социальных сетях сообщалось, что в ночь на 4 января в селе Сарыагаш Туркестанской области возле дома редактора газеты "Сарыагаш инфо" Амангельды Батырбекова неизвестные стреляли и ранили его сына Динмухамеда. Динмухамеда после операции перевели из реанимации в палату, а супруга журналиста с ночи находится в больнице рядом с сыном.

В пресс-службе областного департамента полиции подтвердили факт нападения на дом местного жителя и ранение его сына.

"Данный факт 3 января 2022 года зарегистрировали в Сарыагашском РОП по статье 24-99 УК "Покушение на убийство". Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Управления криминальной полиции ДП ТО. Возглавляет группу заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов. Проводится досудебное расследование и предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание", — говорится в сообщении полиции.

#Стрельба #жертвы #СМИ
4 января, 19:22
1409
Журналист

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