Сына редактора газеты ранили в Туркестанской области

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В социальных сетях сообщалось, что в ночь на 4 января в селе Сарыагаш Туркестанской области возле дома редактора газеты "Сарыагаш инфо" Амангельды Батырбекова неизвестные стреляли и ранили его сына Динмухамеда. Динмухамеда после операции перевели из реанимации в палату, а супруга журналиста с ночи находится в больнице рядом с сыном.

В пресс-службе областного департамента полиции подтвердили факт нападения на дом местного жителя и ранение его сына.