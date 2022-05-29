Сын Шумахера попал в аварию на Гран-при Монако

Фото: Twitter/@F1

Пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию на Гран-при Монако. Об этом сообщается в Twitter "Формулы-1", передаёт BaigeNews.kz

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьеры. В результате инцидента болид немецкого гонщика разбился на две части.





Гонка была приостановлена. Шумахер самостоятельно выбрался из машины и сообщил коллегам по команде, что с ним всё в порядке.

26 марта Шумахера попадал в аварию во время Гран-при Саудовской Аравии. Он врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог сам выйти из болида, но медицинская помощь ему всё же потребовалась.

На первом этапе Гран-при "Формулы-1", проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за всё время выступлений в чемпионате.