Съёмные квартиры резко подорожали в Алматы

Цены на аренду жилья в Алматы с сентября 2021 года выросли более чем на 50 %, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на МИА "Казинформ".
По информации риэлторских агентств, спрос на аренду за последний год вырос, что также повлекло за собой рост цен.
"В одном Ауэзовском районе Алматы c сентября 2021 года по июнь 2022 года однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв.м сдаются за 130-170 тысяч тенге. Сравнительно, в сентябре 2020 года по сентябрь 2021 года ежемесячная цена на съёмные квартиры варьировалась от 90 тысяч до 140 тысяч тенге. Аналогично, в сентябре 2019 и 2020 года стоимость аренды составляла от 80 тысяч до 130 тысяч тенге. В последние месяцы цены пока держатся на своём уровне. Снижение даже если будет, то небольшое. Ближе к осени, с начала нового учебного года, цены могут снова взлететь", - сообщил риэлтор одного из крупных агентств недвижимости Алматы Ерлан Дуйсенкулов.
Риэлтор также уточнил, что в связи с подорожанием цен снять жилье сейчас стало сложно. Вдобавок собственники стали чаще требовать у клиентов во время заезда в квартиру внести депозит в размере от 50 тысяч тенге и выше.
В Алматы спрос на жильё остается высоким. В основном за услугами риэлтора в мегаполисе обращаются приезжие граждане, которые не знают или же плохо ориентируются в городе.
"В последние месяцы, с наплывом туристов и приезжих граждан из других стран, потребность жилья по стоимости до 250 тысяч тенге увеличилась. К примеру, в день мне звонят около пяти человек, приехавших из других стран. За прошедшую неделю я сдал квартиры гражданам России, Украины и Беларуси. Многие из них заключили договор на аренду квартиры сроком от трёх месяцев до полугода", - рассказывает риэлтор.
Ерлан Дуйсенкулов отметил, что цены на арендное жильё зависят от района, где оно расположено. Он также привёл промежуточный анализ по съемным квартирам в Алматы. Например, в Ауэзовском районе аренда однокомнатной квартиры площадью 35-40 кв.м стоит от 130 тысяч и выше. Такую же квартиру в Медеуском районе можно снять дороже на 25%, в Бостандыкском и Алмалинском районах - на 15%.
В Алатауском районе квартиры с такой же площадью сравнительно дешевле - на 15%, в Жетысуском районе - на 10%, в Турксибском районе - на 20-25% дешевле.