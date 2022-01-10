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Свыше 90 миллиардов тенге ущерба понес казахстанский бизнес | BaigeNews.kz 10 января, 09:47
539
Фото: pixabay.com

Свыше 90 миллиардов тенге ущерба понес казахстанский бизнес

Общий ущерб казахстанскому бизнесу составляет 93,7 миллиарда тенге. Об этом сообщили в НПП "Атамекен", передает BaigeNews.kz.

В call-центр палаты предпринимателей поступило 2774 звонков, из них: по вопросам мародерства – 1 406, форс-мажора – 39, блок-постов – 2, по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям – 3, звонки физических лиц – 1 324.

В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 488 объектах, из них в Алматы - 1 234 субъектов, расположенных в 1 399 объекте. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 245; общепит – 25; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2.

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 93,7 миллиарда тенге. Из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге.
#режим ЧП в Казахстане #протесты в Казахстане #бизнес
10 января, 09:47
539
Журналист

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