Свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии

Свыше 80 человек погибли в результате проливных дождей в Бразилии. Среди пропавших без вести — более 50 жителей, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на портал G1
.
Проливные дожди бушуют на востоке страны в штате Пернамбуку. В 14 муниципалитетах объявлен режим чрезвычайного положения. Местные власти обещают помочь пострадавшим.
В районах, где идут сильные дожди, идут поиски пропавших людей. Кроме сильного ливня, также не исключается риск схода оползней.
В новостном сюжете, опубликованном на сайте видно, как под натиском воды рушится кровля домов, под обломками строений - автомобили.