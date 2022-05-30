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Свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии | BaigeNews.kz 30 мая, 08:38
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Фото: кадр из видео/g1.globo.com

Свыше 80 человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии

Свыше 80 человек погибли в результате проливных дождей в Бразилии. Среди пропавших без вести — более 50 жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал G1.

Проливные дожди бушуют на востоке страны в штате Пернамбуку. В 14 муниципалитетах объявлен режим чрезвычайного положения. Местные власти обещают помочь пострадавшим.

В районах, где идут сильные дожди, идут поиски пропавших людей. Кроме сильного ливня, также не исключается риск схода оползней.

В новостном сюжете, опубликованном на сайте видно, как под натиском воды рушится кровля домов, под обломками строений - автомобили.
#стихия #Южная Америка #непогода #мировые новости
30 мая, 08:38
1691
Журналист

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