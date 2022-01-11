Свыше 140 человек привлекли к ответственности за нарушение комендантского часа в Актюбинской области

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В Актобе и Актюбинской области сотрудники правоохранительных органов обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в области находится под полным контролем, передает BaigeNews.kz.
В ночь с 10 на 11 января за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставили 169 лиц, из которых 149 привлекли к административной ответственности.
Кроме того, троих лиц арестовали, а в отношении четырех лиц решается вопрос об избрании меры пресечения – досудебное расследование продолжается.
Для ограничения въезда и выезда с территории Актюбинской области установлено 10 блокпостов.
Три блокпоста установили на выездах из Актобе, остальные в районных центрах, которые несут службу в круглосуточном двухсменном режиме. На блокпостах несут службу сотрудники полиции и военослужащие Министерства обороны РК. Они досматривают транспортные средства въезжающих и выезжающих с областного и районных центров.
Сообщается также, что комендатура Актюбинской области изменила время действия комендантского часа с 23:00 до 07:00 часов.
В городе Актобе во время массовых беспорядков возле здания областного акимата, различные телесные повреждения получили 14 сотрудников полиции, двое находятся в медицинских учреждениях.
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