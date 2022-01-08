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Свыше 120 человек задержали в Карагандинской области с момента объявления ЧП | BaigeNews.kz 8 января, 16:14
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Свыше 120 человек задержали в Карагандинской области с момента объявления ЧП

В ДП Карагандинской области сообщили, что 128 лиц задержали в регионе за все время действия режима ЧП, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что в области выявлено 86 нарушений по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", за это предусмотрен штраф - 10 МРП, либо административный арест до 10 суток.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли три зарегистрированных охотничьих ружей и один пневматический пистолет.

Также при попытке пересечь блокпост задержали 30-летнего гражданина Узбекистана, у которого истек срок регистрации в Республике Казахстан. Также на блокпосту задержана 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря 2020 года считалась без вести пропавшей.


#задержание
8 января, 16:14
5295
Журналист

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