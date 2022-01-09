Супермаркеты Алматы возобновляют работу

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Некоторые алматинские супермаркеты возобновляют работу по сокращенному графику в Алматы, передают корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и Small. Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов – в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня", - сказали в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Стало известно, что 9 января торговая сеть Magnum откроет 40 магазинов с графиком работы – с 9.00 до 18.00.

Кроме того, 10 января планируется поэтапное возобновление деятельности всех производственных предприятий города, в первую очередь – пищевой промышленности.