Султанов пояснил ситуацию с сахаром в Казахстане

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию с сахаром в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Султанов уже давал разъяснение по дефициту сахара и сообщил о планируемых поставках продукта для продажи. На брифинге он также рассказал о причинах периодического отсутствия товара на полках магазинов и растущих ценах на сахар.

"Мы не контролируем цены. Есть механизм установления предельных цен, но этот механизм может работать только в случае, когда есть постоянные объёмы производства, потребления. Основной причиной изменения на рынке сахара является изменение логистики поставок. Потому что 70 процентов сахара мы производим из импортируемого сырья, 90 процентов сырья импортируется из Российской Федерации. Сегодня меняется логистика и, соответственно, цена от этого зависит. Сегодня средняя цена выросла до 432 тенге и эта цена будет зависеть от мировых цен на сырье, на сахарный тростник", – пояснил министр на брифинге в правительстве.

Султанов отметил, что сегодня министерство работает над тем, чтобы облегчить логистику, которая существенно влияет на ценообразование.

"Тем не менее этот вопрос сложный. Сахар идёт из Бразилии, Индии разными каналами. Сегодня меняются и железнодорожные, и другие коридоры. Мы работаем", – заверил министр торговли и интеграции.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Нур-Султан поступили два вагона сахара, всего около 130 тонн. Товар привезли из Индии.

В свою очередь, министерство сельского хозяйства сообщило о поставке в регионы Казахстана 152 вагонов сахара.

По данным Минсельхоза, 48 процентов из всего потребляемого сахара производится в Казахстане. Из этих 48 процентов 85 процентов – это сахар-сырец, 15 процентов – свекловичный сахар. При этом из собственного сырья в Казахстане производится лишь 7 процентов сахара.

Где в Нур-Султане и по каким ценам можно приобрести сахар, читайте в фоторепортаже BaigeNews.kz.