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Судоисполнители Казахстана приостановили работу на период ЧП | BaigeNews.kz 9 января, 17:03
7982
Фото: Instagram.com

Судоисполнители Казахстана приостановили работу на период ЧП

В период чрезвычайного положения в Казахстане приостановили исполнительные производства всех категорий, сообщил в своём Instagram исполняющий обязанности министра юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Самих судоисполнителей об этом также оповестили, заверил Бекетаев.

Он также пообещал, что во всех регионах страны снова обеспечат бесперебойное оформление свидетельств о рождении, в том числе и в медучреждениях. Также сейчас в стране в круглосуточном режиме работает правовая информационная служба.

Ответы на вопросы правового характера казахстанцы могут получить по номерам call-center: +7 (7172) 58 00 58, 119.


#режим ЧП в Казахстане
9 января, 17:03
7982
Юлия Тен Журналист

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