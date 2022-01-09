Судоисполнители Казахстана приостановили работу на период ЧП

В период чрезвычайного положения в Казахстане приостановили исполнительные производства всех категорий, сообщил в своём Instagram
исполняющий обязанности министра юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент BaigeNews.kz
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Самих судоисполнителей об этом также оповестили, заверил Бекетаев.
Он также пообещал, что во всех регионах страны снова обеспечат бесперебойное оформление свидетельств о рождении, в том числе и в медучреждениях. Также сейчас в стране в круглосуточном режиме работает правовая информационная служба.
Ответы на вопросы правового характера казахстанцы могут получить по номерам call-center: +7 (7172) 58 00 58, 119.