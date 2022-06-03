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Судьи лишились должностей в ряде регионов Казахстана | BaigeNews.kz 3 июня, 10:45
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Фото: pixabay.com

Судьи лишились должностей в ряде регионов Казахстана

Указом президента ряд судей в Казахстане освобождены от должностей, передаёт BaigeNews.kz.

Полное название указа от 2 июня — "Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов РК".

В соответствии с ним освобождены от должностей ряд судей в районных, областных судах, специализированных судах по административным правонарушениям, специализированных межрайонных судов по уголовным делам, а также председатели судов. Причины различные - уход в отставку, выход на пенсию, решение комиссии по качеству правосудия о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.

Кроме того, указом упразднены районные суды Актюбинской области; ЗКО, Карагандинской области, Костанайской области и других регионов.

Этим же указом из-за ухода в отставку освобождён от должности председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев.

Напомним, Антикоррупционная служба начала проверку в отношении Тлектеса Барпибаева по факту использования частного самолета, о котором ранее писали СМИ. Также в сети распространилась информация о том, что Барпибаев якобы заразился коронавирусной инфекции, находясь у своего сына — дипломата в Германии.

Позже в Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что к одному из казахстанских дипломатов в посольстве РК в Германии в гости приезжали родители. У одного из гостивших был обнаружен коронавирус.
#суд #Указ Главы государства
3 июня, 10:45
4733
Журналист

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